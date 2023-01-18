Ученые научились управлять молниями с помощью лазерного луча

Веками наши предки использовали громоотводы для управления ударами молнии. Однако сегодня ученые вышли на новый уровень — гигантские металлические палки уходят в прошлое, а на смену им пришли «огромные бластеры».

Об этом сообщает портал New Atlas.

Отмечается, что молния является одним из самых энергичных природных явлений, в процессе которого за долю секунды высвобождаются миллионы вольт, что может быть разрушительным — отключение электричества, пожары, травмы и даже смерти.

«Долгое время лучшим способом защититься от молнии считался громоотвод — огромная металлическая палка, прикрепленная к самому высокому зданию. Эта простая конструкция, по сути, притягивает электричество и безопасно направляет его в землю. Однако одной из проблем является то, что подобные громоотводы имеют ограниченный радиус действия — например, 10-метровый громоотвод способен защитить лишь территорию радиусом в 10 метров вокруг себя. То есть для защиты крупного здания или аэропорта фактически потребуется гигантский громоотвод. Но, похоже, ученые нашли выход», — говорится в материале.

Так, группа исследователей продемонстрировали работу новой более эффективной системы — по сути, ученые научились отклонять разряды молнии с помощью мощного лазера, направленного в небо.

По словам автора исследования Жан-Пьера Вольфа, лазерный громоотвод представляет собой луч лазера, направленный в облака во время шторма — таким образом он прокладывает путь наименьшего сопротивления для прохождения электричества. Более того, лазерный луч может простираться намного дальше, чем громоотвод, а значит и защищать большую территорию.

Ученые объясняют, что когда в атмосферу излучаются лазерные импульсы высокой мощности, внутри луча образуются нити очень интенсивного света. Они пронизывают молекулы азота и кислорода, которые присутствуют в воздухе, которые, в свою очередь, высвобождают свободные электроны для движения. В итоге ионизированный воздух, который также называют «плазмой», становится электрическим проводником.

Для демонстрации своей концепции ученые разработали лазерную систему со средней мощностью 1 кВт и пульсирующую приблизительно тысячу раз в секунду, высвобождая 1 джоуль энергии за импульс.

Лазерную систему установили на вершине Зентиса, который является самой высокой горой в Швейцарских Альпах. Ученые отмечают, что лазер был установлен рядом с башней, которая ежегодно привлекает порядка сотни ударов молнии.

Исследователи отмечают, что лазер был направлен в небо рядом с вершиной башни — основной целью было попытаться привлечь молнию к лучу до того, как она достигнет обычного громоотвода башни. За период тестирования ученые зафиксировали четыре удара молнии.

Как сообщал Курсор, 47-летний житель кибуца в центральной части Израиля погиб в четверг, 12 января, в результате удара молнии, когда выгуливал свою собаку.

Также Курсор писал о том, что попытка снять на мобильный телефон видео во время сильного шторма заставила женщину во Флориде получить «незабываемые впечатления» на всю жизнь. Так, неожиданный удар молнии произошел в нескольких футах от нее.