Смерть от удара молнии в центре Израиля: новые подробности

Мужчина в этот момент выгуливал своего питомца.

47-летний житель кибуца в центральной части Израиля погиб в четверг, 12 января, в результате удара молнии, когда выгуливал свою собаку.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Яаков «Коби» Мешек был найден двумя детьми лежащим без сознания на сельскохозяйственных полях кибуца Хаоген. Его тело было покрыто ожогами, похожими на удары молнии.

«Я был поблизости, когда произошел инцидент, и я видел шторм, который распространился по всему региону. Через несколько минут после начала грозы я получил сообщение о том, что мужчина потерял сознание после того, как в него ударила молния в поле возле кибуца», — вспоминает фельдшер United Hatzalah Галь Хази.

По словам медика, после прибытия на место он начал искусственное дыхание мужчине без сознания, у которого не было пульса, прежде чем к нему присоединилась бригада скорой помощи. Мешека доставили в медицинский центр «Гилель Яффе» в Хадере, однако реанимировать его врачи не смогли.

«Сегодня произошла крупная трагедия. Кибуц и весь регион погрузились в глубокий траур. Коби родился и вырос в кибуце, хороший человек, всеми любимый. Совет и вся община поддерживают семью и друзей Мешека», ‒ сказано в совместном заявлении регионального совета Эмек Хефер и кибуца Хаоген.

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