Жуткое видео близкой встречи женщины с ударом молнии стало вирусным в сети

Попытка снять на мобильный телефон видео во время сильного шторма заставила женщину во Флориде получить «незабываемые впечатления» на всю жизнь. Так, неожиданный удар молнии произошел в нескольких футах от нее.

Бриттани Лабонте находилась в Мадейра Бич, когда на Мексиканский залив обрушился шторм.

«Итак, я просто стояла за пределами своей комнаты, чтобы посмотреть на шторм, и молния действительно появилась из ниоткуда», — сказала Лабонте, видео которой облетело соцсети.

Тем не менее, кроме ощущения грохота, она не испытала никаких эффектов от своего близкого «общения» с матерью-природой.

«Нам повезло, очень повезло», — заявила Лабонте о происшествии 22 декабря.

Линия штормов, вызвавшая молнию, также породила торнадо в нескольких милях от города.

Национальная метеорологическая служба США подтвердила, что повреждения крыш и деревьев в соседнем Сейнт-Питерсберге были вызваны торнадо EF-1 со скоростью ветра около 100 миль в час.

Тысячи людей потеряли электричество. Как минимум двое получили травмы.

Сильные грозы в декабре не редкость в Центральной Флориде. Известно, что холодные фронты вызывают штормы, когда холодный воздух сталкивается с теплой воздушной массой штата в зимние месяцы.

В период с конца весны до начала лета штормы считаются наиболее вероятными в Солнечном штате.

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