Ученые научились выращивать вторую печень

Компания LyGenesis проводила эксперименты на грызунах, в ходе которых научилась выращивать в их организме новую печень, компенсирующую поврежденный орган.

Это удалось благодаря донорским клеткам. Новая технологии может привести к тому, что пациенты с болезнями печени не будут переносить тяжелую операцию по пересадке.

Об этом сообщает MIT Technology Review.

Также новая методика поспособствует более рациональному использованию донорских органов – одну печень можно разделить на 75 пересадок. Руководителем проекта стал профессор патологии из Питсбургского университета Эрик Лагасс, который длительное время посвятил изучению клеточных методов лечения заболеваний печени и экспериментам с мышами.

Эксперты дополнительно привлекли к исследованию свиней и собак. Оказалось, что в определенный момент рост печени прекращается. Также обнаружено, что лимфатический узел, в котором вырос новый орган, со временем полностью исчезает, а печень начинает поддерживать имеющийся орган.

Компания LyGenesis планирует попробовать новую технологию на 12 взрослых людей, имеющих терминальную стадию заболевания печени. Эти испытуемые не способны перенести пересадку. Исследователи уже нашли первого добровольцы. Если методика окажется эффективной, то в его организме вырастет новая печень, после чего ученые могут увеличить количество привлеченных к экспериментам испытуемых.

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