Ученые выяснили, как можно улучшить память пожилых людей

Наша память имеет тенденцию ухудшаться с возрастом, и с учетом того, что глобальное население быстро стареет.

Ученые пытаются решить эту проблему, чтобы мы дольше могли полноценно функционировать и предотвращали слабоумие и болезни, такие как болезнь Альцгеймера. Новое исследование предполагает, что мягкой, неинвазивной электрической стимуляции, применяемой через шапочку с прикрепленными электродами, может быть достаточно для борьбы с эффектами старения и поддержания наших цепей памяти в лучшей и более надежной форме.

Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

Технически это известно как транскраниальная стимуляция переменным током, или tACS, и считается, что оно работает путем синхронизации наших мозговых волн.

В экспериментах, проведенных исследователями из Бостонского университета, всего 20 минут стимуляции в день было достаточно, чтобы вызвать заметное улучшение 2 типов функций памяти, которое длилось не менее месяца. При наличии дополнительных исследований это может открыть методы сохранения остроты нашего ума по мере старения, а также решения проблем с памятью.

«Наши результаты демонстрируют, что пластичность стареющего мозга можно избирательно и устойчиво использовать с помощью повторяющихся и узконаправленных нейромодуляций», — заявили ученые.

Вот что сделала команда: в серии экспериментов 150 человек в возрасте от 65 до 88 лет получали 20 минут электрической стимуляции мозга в день в течение 4 дней подряд. При этом им предлагалось прослушать и вспомнить 5 списков по 20 слов в каждом.

Основываясь на более ранних исследованиях, две определенные области мозга были нацелены на разные частоты. Было показано, что стимуляция нижней теменной доли мозга частотой 4 Гц улучшает запоминание слов в конце списка — это рабочая память в действии, способность запоминать что-то в краткосрочной перспективе.

Было показано, что стимуляция дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга частотой 60 Гц помогает участникам запоминать слова с начала списков, что свидетельствует об улучшении долговременной памяти. Те, кто демонстрировал наихудший уровень когнитивных способностей до лечения стимуляцией, имели более значительные и продолжительные улучшения в воспоминании.

«Это многообещающая работа, и она показывает, насколько удивительно гибок и адаптируется мозг», — сказала нейробиолог Тара Спайрес-Джонс из Эдинбургского университета.

«Мы надеемся, что сможем существенно расширить эту работу и предоставить больше информации о том, как работает мозг», — добавляет когнитивный нейробиолог Бостонского университета Шрей Гровер.

Ранее Курсор писал, что ученые сделали удивительное открытие о людях, у которых отсутствует половина мозга. Человеческий мозг удивительно пластичен.

Израильские ученые раскрыли тайну сознания мозга. Полученные данные могут дать ключ к пониманию того, как бодрствующий мозг преобразует сенсорную информацию в сознательный опыт.

Курсор сообщал, что ученые выяснили, что наше сознание существует отдельно от мозга. Новое исследование демонстрирует, что сознание может работать даже при повреждении мозга.

Кроме этого, ученые сделали невероятное открытие о человеческом мозге.

Курсор сообщал, что медики назвали четыре продукта, которые улучшают память и работу мозга.

Напомним, что ученые назвали ягоды, которые эффективны против старения мозга.