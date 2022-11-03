Ученые объяснили, почему инопланетяне никогда нас не захватят

НЛО не раз замечали в разных странах и городах. Хотя доподлинно неизвестно о существовании инопланетян, ученые рассматривают версии того, что пришельцы с других планет могут нести угрозу Земле и человечеству

При этом американские исследователи выяснили , нужна ли на самом деле пришельцам наша планета.

Они считают, что НЛО вряд ли когда-нибудь сядет на Землю. И причина в том, что инопланетяне ищут конкретные типы звезд. А звезда нашей галактики, Солнце, просто не подходит им по этим критериям.

Джейкоб Хакк-Миссра и Томас Фошез из Космического научного института Blue Marble и Американского университета заявляют, что поскольку все звезды в галактике разные, можем предположить, что другие космические цивилизации выбирают, где они хотели бы разместиться. Вероятно, цивилизации скорее выберут маломассивные карликовые звездные системы K и M, чтобы максимизировать свою продолжительность жизни в галактике, уверяют специалисты.

K- и M-карлики — это звезды, которые живут долго по сравнению с желтыми карликами, как наше Солнце. Кроме того, попытка захвата солнечной системы требует большого количества ресурсов. Какой бы развитой ни была цивилизация, она не будет тратить свои ресурсы на звезду, которая погаснет относительно рано, даже если это произойдет через несколько миллионов лет.

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили новые интересные факты о Красной планете. Новые данные, собранные из недр Марса, дают представление о том, как сформировалась планета и как она изменилась за тысячелетия.

Курсор сообщал, что астрономы обнаружили уникальное полярное сияние на Марсе. Красная планета имеет уникальное полярное сияние, и ученые только что обнаружили новое.