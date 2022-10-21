Ученые предупредили: глобальное потепление приведет к новым пандемиям на планете

Ученые заявили, что следующая пандемия может прийти из Арктики. Она будет вызвана глобальным потеплением, в связи с чем возможность высвобождения получат замороженные в ледниках вирусы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society.

Ученые считают, что следующая пандемия может прийти из Арктики. Она будет вызвана глобальным потеплением, в связи с чем возможность высвобождения получат замороженные в ледниках вирусы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society.

Исследователи тщательно изучили почву и осадочные породы озера Хейзен. Это самый большой водоем на севере за полярным кругом. Методом секвенирования они пытались обнаружить ДНК и РНК находящихся там вирусов.

Как говорится в материалах исследования, из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. Это из-за изменения климата. Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий», — сказано в исследовании.

Отметим, что более ранние исследования также показали, что в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы. Есть высокий риск, что это приведет к новым пандемиям.

Ранее Курсор писал, что Полярный круг нагревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара.

Напомним, что ученые предупредили о последствиях таяния крупнейшего в мире ледника.