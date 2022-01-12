Ученые рассказали, как во Вселенной появляется кислород

Фото звезды, которая выбросила в космос большое количество кислорода, показали в сети.

Ученые из NASA показали снимок, который был сделан телескопом Чандра. На нем можно увидеть остаток сверхновой, образованный в результате взрыва. Примечательно то, что вокруг этого объекта можно увидеть большое количество кислорода.

«… астрономы смогли подтвердить, что большая часть кислорода во Вселенной образуется в результате взрывов, как мы видим здесь. Количество кислорода, образовавшегося в результате этого взрыва, могло бы питать тысячи солнечных систем», — сообщили ученые.

Ознакомиться с удивительным фото можно ниже:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NASA (@nasa)

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