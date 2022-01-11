Астрономы показали останки звезды, взорвавшейся 600 лет назад

В сети показали архивное фото, которое сделал космический телескоп Hubble, на котором можно увидеть остатки звезды, которая взорвалась и превратилась в сверхновую 600 лет назад.
«Звезда была белым карликом, который является ядром солнцеподобной звезды на последних стадиях своей жизни. Этот космический объект известен как SNR 0519», — сообщили ученые.
Ознакомиться с удивительным фото можно ниже:
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