Ученые выяснили, что молодое Солнце окружали гигантские кольца, как у Сатурна

По словам астрономов, молодое Солнце имело совершенно иной вид, однако в тот период оно не могло способствовать зарождению жизни.

Астрономы выявили, что суперземли часто вращаются вокруг звезд. Однако у нашего Солнца таких «колец» нет. Причину такому явлению решил выяснить астрофизик из Университета Райса в Хьюстоне Андре Изидоро.

Об этом сообщает научный журнал Science Alert.

Во время исследования ученые создали компьютерную модель эволюции солнечной системы, процесса ее формирования. Согласно новой модели, молодая солнечная система обладала тремя областями высокого давления вокруг нашей звезды. Именно в этих областях и находились частички пыли, которые выглядели как кольца.

Если бы не было скачков давления в этих зонах, то Солнце бы не оставило «фундамента» для образования планет, в том числе и Земли.

Предполагается, что ближайшие солнечное кольцо в последствии образовало Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Ранее Курсор сообщал, что телескоп Hubble запечатлел «фальшивое» слияние двух галактик.

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Еще напомним, что в январе к Земле приблизятся сразу два огромных опасных астероида.

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