Ученые разработали ожерелье от курения: чем оно поможет и как работает

В США ученые создали «ожерелье», которое способствует уменьшению тяги к курению у человека. Изобретение выглядит в виде подвески на шею, в нем устроен тепловизор для отслеживания тепловых сигнатур зажженных сигарет.

Об этом пишет «ACM Digital Library«.

Исследователи из Северо-Западного университета в США назвали свою разработку SmokeMon. Эта носимая нагрудная термочувствительная система может собирать пространственную, временную и тепловую информацию вокруг владельца и сигареты в течение всего дня, чтобы «ненавязчиво и пассивно обнаруживать случаи курения».

Ученые отмечают, что причинно-следственная связь между воздействием конкретных соединений на человека и вредными эффектами остается до сих пор неизвестной. Первым шагом в устранении пробела в знаниях было измерение топографии курения, или того, как курильщик курит сигарету: затяжки, объем затяжки и продолжительность.

«Современные подходы к топографии курения, являющиеся золотым стандартом, включают дорогие, громоздкие и навязчивые сенсорные устройства, фиксирующие «неестественное поведение» при курении и предотвращающие их потенциальное вмешательство в реальном времени на улице», — заявили создатели подвески.

Представляя свое электронное «ожерелье» в качестве открытой платформы, исследователи «обеспечивают измерение топографии курения в условиях свободной жизни, чтобы можно было протестировать топографию курения в реальном мире, что потенциально может способствовать своевременному вмешательству по прекращению курения».

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