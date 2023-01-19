Ученые смогли c помощью Wi-Fi увидеть людей сквозь стены

Исследователи из Университета Карнеги-Меллона создали метод, с помощью которого можно увидеть объемную человеческую фигуру и движение людей за стенами помещений. Причем добились этого с помощью Wi-Fi роутеров.

Об этом пишет Vice.

В своей работе ученые использовали систему DensePose. Она прорисовывает людей согласно маркерам по фотографии. Кроме того, специалисты внедрили в свой метод нейронную сеть, сопоставляющую данные от сигналов Wi-Fi, отправленных и полученных маршрутизаторами, с координатами человека.

Авторы исследования пояснили, что сигналы Wi-Fi отлично подходят в качестве замены привычным RGB-камерам, если необходимо прорисовать или обнаружить людей находящихся за препятствиями. Кроме препятствий их метод помогает и при плохом освещении.

При этом многие скептики уже заявили, что подобное открытие ставит в очередной раз под удар приватность людей. Однако авторы уверяют, что их разработка должна помочь в внедрении мониторинговых систем для наблюдения за самочувствием пожилых людей или просто для выявления подозрительного поведения на охраняемой территории.

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