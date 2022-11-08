Ученые создали искусственную кровь

Искусственная биожидкость имеет ряд преимуществ: она максимально свежа, а следовательно, более пригодна к переливанию, а также лучше интегрируется в организме.

Команды ученых из университетов в Бристоле, Кембридже, Лондоне и правительственного органа, регулирующего донорство крови, NHS Blood and Transplant смогли вырастить красные кровяные тельца (эритроциты) из стволовых клеток.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что для этого ученые взяли около 470 мл донорской крови и отделили от нее стволовые клетки, которые способны стать эритроцитами. Около трех недель их выращивали в лаборатории, пока клетки не превратились в активные фрагменты крови.

Приблизительно полмиллиона стволовых клеток удалось превратить в 50 миллиардов эритроцитов. Из них около 15 миллиардов красных кровяных телец были на нужной стадии развития для трансплантации.

«В будущем мы хотим производить как можно больше крови, поэтому у меня есть представление – это комната, полная машин, постоянно производящих ее из обычной донорской крови», – сказал профессор Эшли Тойе из Бристольского университета.

После ряда опытов ученые начали стадию экспериментов с участием людей, чтобы увидеть, как лабораторные клетки будут работать в организме. Это первое в мире клиническое испытание искусственной крови на пациентах.

Совершенно здоровым людям вводят две донации по 5-10 мл с интервалом по крайней мере в четыре месяца: первая – обычной кровью, вторая – лабораторной.

Перед введением искусственную кровь помечают специальным радиоактивным веществом, часто используемым в медицинских процедурах для того, чтобы ученые смогли увидеть, как долго она сохраняется в организме — ведь предварительные тесты показывают, что выращенная в лаборатории кровь будет сильнее обычной.

«В обычных условиях эритроциты живут примерно 120 дней. Поэтому донорская кровь содержит смесь молодых и старых красных кровяных телец всех возрастов. Лабораторная по существу свежая, поэтому у всех эритроцитов срок жизни полный. Это может позволить снизить количество доноров в центрах крови в будущем», — говорится в материале.

Также искусственная кровь позволит всегда иметь в запасах кровь для экстренных переливаний, например после аварий. А также выращивать редчайшие группы для людей с такими болезнями, как серповидно-клеточная анемия, которым нужны регулярные переливания.

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