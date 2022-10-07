Ученые обнаружили совершенно новую группу крови

Ученые заявили, что групп крови гораздо больше, чем мы привыкли думать.

Исследователи, расследующие тайну 30-летней давности, связанную с редким антигеном, обнаружили новую систему групп крови под названием Er. Ваша группа крови определяется наличием или отсутствием специфических антигенов, при этом основные известные людям группы — это A, B, O и AB (положительные и отрицательные). Однако группы крови немного отличаются.

Статья была опубликована в Blood, журнале Американского общества гематологов.

«Термин «группа крови» относится ко всей системе групп крови, включающей в себя антигены эритроцитов, специфичность которых контролируется серией генов», — поясняется в статье.

Всего существует 44 системы групп крови, последняя из которых только что была открыта учеными из Бристольского университета. Существует так много групп, потому что существует множество способов группировки эритроцитов на основе антигенов на их поверхности. Команда исследовала довольно распространенную коллекцию антигенов эритроцитов под названием Er. Несмотря на то, что эти антигены были впервые обнаружены почти 40 лет назад, они не вписываются ни в одну из известных систем групп крови.

В ходе исследования у людей с аллоантителами (антитела, специфически вырабатываемые после воздействия чужеродных антигенов эритроцитов) к антигенам Er были проанализированы их последовательности ДНК, кодирующие гены. Команда ученых обнаружила изменения в гене, кодирующем белок Piezo1, которые вызывают изменение белка на поверхности эритроцитов у этих людей.

Используя редактирование генов на клеточной линии, они смогли доказать, что белок Piezo1 необходим для экспрессии антигена Er, и установить, что Er представляет собой собственную систему групп крови, состоящую из ранее признанных антигенов Era, Erb и Er3, а также двух новых антигены Er с высокой заболеваемостью, называемые Er4 и Er5.

Наличие аллоантител может вызвать проблемы при переливании крови в случае несоответствия между донором и реципиентом, а также спровоцировать атаки на иммунную систему во время беременности. Два новых антигена, Er4 и Er5, связаны с тяжелой гемолитической болезнью плода и новорожденного.

Согласно пресс-релизу, во время исследования у двух беременных женщин с аллоантителами к недавно обнаруженным антигенам случился выкидыш. Подобные исследования могут помочь разработать тесты на редкие группы крови, улучшив уход за такими пациентами.

«Эта работа демонстрирует, что даже после всех исследований, проведенных на сегодняшний день, простые эритроциты все еще могут нас удивить», — заявил в пресс-релизе профессор клеточной биологии Бристольского университета Эш Той.

Золотая кровь: менее 50 человек в мире имеют эту сверхредкую группу крови. Наличие «золотой крови» может быть как благословением, так и проклятием.

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Кроме этого, врачи определили группы крови, подверженные риску тромбоза и инсульта. Ученые считают, что группа крови может быть использована для оценки рисков развития некоторых очень опасных заболеваний.

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