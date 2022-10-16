Густая кровь: кардиологи назвал 7 продуктов, которые устранят проблему

Состояние крови — важнейший показатель работы сердечно-сосудистой системы человека. От нее зависит функционирование всех органов и клеток.

Если кровь густая и слишком вязкая, ее главная функция — транспортная — затрудняется. Может нарушиться кровоснабжение органов, которое повлечет за собой развитие варикоза и тромбоза. При этом повышается риск возникновения инсульта и инфаркта. Потому необходимо срочно принимать меры.

Об этом пишет lime.

Как снизить вязкость крови

Прежде всего, постепенно бросайте курить, если вы еще этого не сделали. Держите вес в норме и пейте много чистой воды, помимо чая, компотов и соков. Кроме того, пополните рацион продуктами, которые разжижают кровь: богатые салициловой кислотой, омега-3 жирными кислотами, йодом и витамином Е.

Какие продукты снижают вязкость крови

Оливковое масло. Этот полезный продукт содержит омега-3 жирные кислоты и витамин Е, которые мягко разжижают кровь.

Ягоды. Клубника, крыжовник, клюква, малина и вишня — ягоды, богатые салициловой кислотой. Она нормализует густоту крови и уменьшает воспаления. Употребляя эти продукты, можно оздоровить организм и справиться c различными болезнями.

Имбирь разжижает кровь, он также уменьшает уровень сахара в крови и ускоряет обмен веществ. Его стоит с осторожностью принимать людям с аритмией и повышенным давлением.

Орехи и семечки. Съедая горсть орехов и семечек в день, вы разжижаете кровь и в значительной степени снижаете риск болезней сердца и сосудов. Они являются источниками салицилатов, витамина Е и омега жирных кислот.

Корица действует на организм как мощный антикоагулянт, а всё благодаря кумарину в ее составе. Также это вещество способно понижать давление, снимать воспаления и уменьшать развитие опухолей.

Чеснок. С помощью этого продукта наши бабушки защищались от болезней сердечно-сосудистой системы. Он уменьшает уровень «плохого» холестерина в крови и его окисляемость в жировых накоплениях, а также нормализует давление. Еще он снижает вязкость крови, уменьшая ее способность образовывать тромбы. Для лечения подходит как чеснок, чесночный порошок и экстракт, так и масло.

Острый перец. В состав красного острого перца входит капсаицин, который усиливает кровообращение, увеличивает приток крови к органам и уменьшает ее свертываемость.

Употребляйте в пищу продукты из списка, чтобы нормализовать густоту крови. Только помните, что всего должно быть в меру и в обязательном порядке проконсультируйтесь с врачом.

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