В США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом

Тем не менее CDC и FDA продолжают рекомендовать вакцину.

Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.

Однако они подчеркнули, что, несмотря на имеющиеся у них данные, «маловероятно, что существует реальный клинический риск», и продолжают рекомендовать вакцинацию.

В заявлении Pfizer и BioNTech говорится, что «нет никаких доказательств того, что ишемический инсульт связан с использованием вакцин против COVID-19, производимых компаниями».

Заявление агентств вызвало реакцию председателя Палаты представителей по энергетике и торговле Кэти МакМоррис Роджерс, которая сказала, что CDC и FDA дадут показания перед ее комитетом.

«Эти агентства должны быстро, открыто и прозрачно расследовать, могла ли вакцина способствовать зарегистрированным инсультам, — говорится в заявлении МакМоррис Роджерс. — Если и есть один урок, который CDC и FDA должны были извлечь из пандемии, так это важность предоставления американцам честной, четкой, точной и своевременной информации о потенциальных рисках и преимуществах вмешательств в отношении COVID-19, включая вакцинацию».

Заявление агентств прозвучало после того, как администрация Байдена активно продвигала обновленную вакцину среди пожилых американцев.

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