Ученые создали резиновый компьютер

Мягкий компьютер, созданный из резиновых блоков с прожилками серебристо-резиновой смеси, может выполнять простые вычисления после сжатия.

Райан Гарн из Университета штата Пенсильвания и его коллега разработали модель мягкого компьютера в форме куба, реагирующего на сжатие.

Об этом сообщает портал Mediasat.

Отмечается, что упомянутые компьютеры были построены путем объединения рядов резиновых блоков, через которые проходят прожилки серебристо-резиновой смеси. Различные конфигурации блоков действуют как разные схемы, которые при объединении и подключении к электричеству позволяют устройству выполнять математические вычисления.

Ученые надеются, что эти устройства можно будет использовать для создания роботов, реагирующих на физические раздражители.

«И хотя маловероятно, что эти модели компьютеров смогут заменить традиционные устройства или окажутся более быстрыми в выполнении вычислений, команда Гарна ожидает, что новая технология будет использована в робототехнике, где мягкие работы смогут принимать решения исходя из того, к чему они прикасаются в своей среде», — говорится в статье.

Для продвижения новой технологии Гарн и его коллеги работают над тонкой настройкой «ощущения соприкосновения» компьютера, чтобы он мог воспринимать входные данные за пределами двоичного кода, например, кодируя разные силы хлюпанья в разные значения.

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