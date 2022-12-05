Разработан «умный» пластырь, способствующий заживлению ран

Американские исследователи представили смарт-пластырь, который с помощью электростимуляции способствует быстрому заживлению ран.

Работа ученых опубликована в научном журнале Nature Biotechnology.

Специалисты отметили, что методов, которые помогают бороться с хроническими ранами в мире крайне мало. Речь идет о ранах, которые на протяжение четырех и более недель не проявляют признаков активного заживления. Их наличие может вызывать угрозу здоровью пациента. В связи с этим, ученые придумали «умный» гидрогелевый пластырь, в который встроили беспроводную схему с электростимулятором и датчиком температуры, позволяющим контролировать прогресс заживления раны.

Этот пластырь с помощью тока заставляет клетки активнее делиться, ускоряя процесс регенерации. Если в ране есть инфекция, то устройство получает сигнал, поскольку датчики фиксируют повышение температуры, а значит усиляют электростимуляцию. Устройство управляется с помощью смартфона.

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