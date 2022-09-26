Ученые разработали наноробота для хирургических операций

Уникальное устройство, обладающее возможностью действовать автономно, разработано для разных медицинских процедур, а в будущем сможет проводить и сложные операции.

Ученые Корнеллского университета, расположенного в США, создали наноработа, управляемого с помощью лазера.

Об этом сообщает сайт университета news.cornell.

По словам специалистов, раньше электронными устройствами необходимо было управлять и подводить к ним питание с помощью проводного интерфейса. Но благодаря разработке ученых, созданы миниатюрные машины размером от 100 до 250 микрометров, которые управляются удаленно с помощью лазера. Микроработ имеет четыре ноги, способен передвигаться, менять направление и скорость движения.

Наноробот состоит из полупроводников, оснащенных фотогальваническими элементами. Таким образом, машины требуют минимального энергопотребления. Устройство создано из 1000 транзисторов, то есть является относительно простым устройством: для сравнения, современные видеокарты имеют около 76 млрд транзисторов.

Наноработы способны ориентироваться на свет, определять различные химические элементы, выводить вредные вещества.

Специалисты уверены, что в будущем роботов можно будет использовать не только для простых медицинских задач, но и для сложных и высокоточных хирургических операций.

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