Ученые из Великобритании установили новый рекорд в ядерном синтезе

Базирующаяся в Великобритании лаборатория JET побила свой собственный мировой рекорд по количеству энергии, которую можно получить из ядерного синтеза.

Сообщается, что в ходе пятисекундного эксперимента в лаборатория JET (Великобритания) удалось получить 59 мегажоулей чистой энергии (11 мегаватт мощности). На данный момент это абсолютный мировой рекорд. Предыдущий рекорд также был поставлен этой лабораторией.

Об этом рекорде сообщает новостное интернет-издание «BBC».

Если ядерный синтез удастся успешно воспроизвести за рамками лаборатории, это откроет возможности практически неограниченных поставок низкоуглеродистой энергии с низким уровнем излучения, заявляют ученые.

Сообщается, что в ходе эксперимента было выработано не очень большое количество энергии – ее достаточно, чтобы вскипятить около 60 чайников воды, объясняют авторы работы.

Однако важно то, что это подтверждает правильность выбора конструкции для большого, не экспериментального термоядерного реактора, который сейчас строится во Франции.

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