В Израиле создали ИИ, способный выявлять генетические нарушения у эмбрионов с помощью анализа крови

Израильский стартап разрабатывает неинвазивный метод раннего обнаружения с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для выявления генетических нарушений у человеческих эмбрионов.

С помощью простого анализа крови, взятого у беременной матери в течение первого триместра, искусственный интеллект IdentifAI Genetics может прочитать всю ДНК эмбриона и провести углубленный анализ для выявления генетических нарушений.

Профессор Ноам Шомрон является главным научным сотрудником и соучредителем IdentifAI, а также руководит группой функциональной геномики на медицинском факультете Тель-Авивского университета.

«У беременной матери есть крошечные фрагменты ДНК, которые происходят от эмбриона, от плаценты», — сказал Шомрон. — Если мы посмотрим на развивающийся эмбрион, мы увидим крошечные кусочки плаценты или эмбриональной ДНК, и если мы сможем достаточно хорошо отделить их и разделить, то сможем прочитать всю ДНК эмбриона».

ИИ можно использовать для выявления любого генетического заболевания, вызванного незначительным количеством изменений в ДНК.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль и США планируют вернуться в ЮНЕСКО.

США и Израиль покинули агентство ООН по культуре, науке и образованию в 2019 году. Сначала об этом заявил Трамп, а Нетанияху сообщил, что уходит вслед за ним.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.