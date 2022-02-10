В Израиле создали ИИ, способный выявлять генетические нарушения у эмбрионов с помощью анализа крови

С помощью простого анализа крови, взятого у беременной матери в течение первого триместра, искусственный интеллект IdentifAI Genetics может прочитать всю ДНК эмбриона и провести углубленный анализ для выявления генетических нарушений.
Профессор Ноам Шомрон является главным научным сотрудником и соучредителем IdentifAI, а также руководит группой функциональной геномики на медицинском факультете Тель-Авивского университета.
«У беременной матери есть крошечные фрагменты ДНК, которые происходят от эмбриона, от плаценты», — сказал Шомрон. — Если мы посмотрим на развивающийся эмбрион, мы увидим крошечные кусочки плаценты или эмбриональной ДНК, и если мы сможем достаточно хорошо отделить их и разделить, то сможем прочитать всю ДНК эмбриона».
ИИ можно использовать для выявления любого генетического заболевания, вызванного незначительным количеством изменений в ДНК.
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