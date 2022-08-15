Ученые выяснили, как черные дыры отвечают за рост галактик

Взаимосвязь между ростом галактик и эволюцией черных дыр удалось обнаружить астрофизикам в ходе компьютерного эксперимента.

Результаты, полученные сотрудниками университета Карнеги Меллона, астрофизического центра имени Макса Планка и Гарвардского университета, опубликованы в журнале Nature.

Ученые пытались смоделировать столкновение двух зарождающихся галактик, в центре каждой из которых находится черная дыра. Под действием взаимного притяжения из двух черных дыр возникает новая, масса которой начинает стремительно расти за счет поглощения прилегающего вещества и становится в миллиарды раз больше массы Солнца. «Излишки» газа образуют вблизи черной дыры квазар — тяжелый и протяженный излучающий объект, «подпитываемый» ее энергией. Излучения квазара оказывается достаточно, чтобы «разогнать» вещество галактики на значительные расстояния от центра и инициировать процесс образования звезд.

Некоторое время назад астрофизики установили, что между массами черной дыры и окружающей ее галактики существует корреляция. Уравнения, описывающие в новой модели динамику квазара и черной дыры, сделали взаимосвязь очевидной.

Развитие метода, считает профессор Хернквист (Hernquist), возглавляющий кафедру астрономии в Гарвардском университете, позволит применить его к взаимодействующим скоплениям галактик.

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