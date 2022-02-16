Ученые выяснили, откуда на Земле взялась вода

По мнению ученых, Земля и Луна, образованные в результате гигантского удара двух космических тел, в основном сохранили исходную массу летучих элементов, включая воду.

Группа исследователей Ливерморской национальной лаборатории имени Э. Лоуренса объяснили появление воды на Земле.

Об этом пишет Phys.org.

Система Земля-Луна образовалась в результате столкновения двух крупных тел на очень раннем этапе истории Солнечной системы. Несмотря на то, что около 70% поверхности Земли покрыто водой, в целом планета является относительно сухим местом по сравнению со многими другими космическими объектами.

Согласно общепринятому мнению, нехватка летучих веществ (таких как вода) на Земле и Луне была вызвана сильным ударом, который истощил запасы летучих элементов. Однако изотопный анализ лунного грунта показал, что космические объекты, которые столкнулись миллиарды лет назад и сформировали современную Землю и Луну, имели очень низкий уровень летучих элементов еще до удара.

Земля либо образовалась с водой, которую мы до сих пор видим и используем, либо ее ударил некий объект, состоявший в основном из чистой воды, говорят ученые.

Новое исследование исключает метеориты или астероиды в качестве вероятных источников воды на Земле и определенно указывает на вариант «рождения планеты с водой», заявил космохимик Грег Бреннека.

Исследователи полагают, что вода присутствовала на этапе формирования Земли, а не была доставлена позже объектами из космоса.

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса. Эксперты из университета Фридриха Шиллера и института Макса Планка выяснили, что биомолекулы пептиды могли попасть на нашу планету из космоса. По словам экспертов, они могли образоваться в облаке космической пыли. Также мы писали, что ученые предупредили об угрозе массового вымирания на Земле.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.