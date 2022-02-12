Ученые нашли подтверждения того, что жизнь на Землю попала из космоса

Ученые выяснили, что пептиды (главные «кирпичики», из которых состоят органические клетки) могут формироваться в условиях, которые преобладают в открытом космосе.

Эксперты из университета Фридриха Шиллера и института Макса Планка выяснили, что биомолекулы пептиды могли попасть на нашу планету из космоса. По словам экспертов, они могли образоваться в облаке космической пыли.

Стоит отметить, что для того, чтобы из отдельных аминокислот были сформированы пептиды, нужны определенные условия. Ранее предполагалось, что такие условия могли быть только на Земле, но оказалось, что это не так.

Ученые смогли продемонстрировать прохождение реакции, в результате которой формируется пептид, в условиях космоса, а самое главное – без воды. Эксперимент проводили в лабораторных условиях.

Как оказалось, в космосе пептид полиглицин может образоваться из простых химических веществ. Это происходит благодаря аминокетену, которые позволяет реакции происходить при низких температурах.

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