Украинские хакеры слили в сеть данные тысяч россиян с сайта «Госуслуги»

Хакеры из Cyber Anarchy Squad взломали и выставили для всеобщего доступа данные тысяч российских предпринимателей, зарегистрированных на государственном портале.

Имена, номера телефонов, электронная почта и другая информация тысяч россиян с портала Госуслуг попала в открытый доступ.

Украинская хакерская группа Cyber Anarchy Squad взломала российскую «Единую систему идентификации и аутентификации» (ЕСИА) и похитила персональные данные россиян. Часть базы данных была опубликована в Telegram-канале DumpForums.

ЕСИА условно считается «электронным паспортом» гражданина россии* и используется для доступа к сайту Госуслуг. Стол выяснил Focus, издание содержит около 5 000 записей, содержащих фамилии, имена, отчества, оборудование для регистрации и выдачи паспортов, даты рождения, телефоны и электронную почту. Все это теперь является общественным достоянием.

«Мы не слили все, потому что в этом нет необходимости. Мы просто покажем, насколько жестко обстоят дела с информационной безопасностью в российской федерации. Говорят, что украинский киберфронт мертв. Что ж, посмотрим», — написали хакеры из Cyber Anarchy Squad в Telegram.

При этом российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на официальном Telegram-канале поспешило успокоить своих клиентов и отрицает утечку данных ЕСИА или Госуслуг. Файл, по словам официальных лиц, не содержит полных параметров сервисов, а логины и пароли пользователей не были рассекречены.

Ранее хакеры из украинского киберальянса проникли в Федеральную службу исполнения наказаний рф и предоставили в общем доступе файл, содержащий 500 отсканированных писем российских заключенных своим родителям.

Ранее Курсор писал, что украинские хакеры, выдавая себя за красивых женщин, нашли военную базу рф.

Также мы сообщали, что в Крыму хакеры взломали ТВ и запустили обращение Зеленского к россиянам.