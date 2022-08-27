В Америке впервые тестируют ракету, которая способна долететь из США до россии

Ракета с такими мощностями уже была запущена из американского B-2.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit впервые успешно выпустил ракету AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Анонсировалась, что она может «достать» даже в Сибирь.

Об этом со ссылкой на компанию Northrop Grumman сообщает «GSMinfo».

Примечательно, что испытания ракеты прошли сразу же после модернизации самолета в декабре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас. Ожидается, что в дальнейшем самолет получит новый комплекс наведения, предназначенный для использования вместе с ядерной бомбой B61-12 и улучшенную систему криптографической защиты для систем связи.

В Northrop Grumman AGM-158B JASSM-ER добавили, что это первая ракета-невидимка большой дальности для B-2. До этого самолет был оснащен ракетами AGM-158A JASSM дальностью 400 километров, тогда как AGM-158B JASSM-ER благодаря увеличенному запасу топлива и новому двигателю летают на расстояние до 980 километров.

Ранее «Курсор» писал о том, что в рф заявляют о начале серийного производства новых ракет. В частности, речь идет о противокорабельных гиперзвуковых ракетах «Циркон».