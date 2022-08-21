В рф заявляют о начале серийного производства новых ракет

По словам российского руководства, гиперзвуковые ракеты «Циркон» якобы способны развивать скорость до более 9,5 тысяч км в час и могут поразить цель в любой точке мира.

В россии* начато серийное производство противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон». Во всяком случае, с таким заявлением выступил министр обороны рф сергей шойгу.

Как пишут российские СМИ, о якобы начале конвейерного изготовления таких ракет шойгу сообщил, выступая на форуме «Армия-2022».

«Начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас фактически она поставлена на вооружение, и в этом году это уже будет зафиксировано документально, назовем это так», — сказал министр обороны рф в интервью одному из телеканалов.

Он также рассказал, что на форуме были заключены контракты почти на полтриллиона рублей. Их подписали в том числе министерство обороны, другие силовые ведомства и блоки.

Кроме того, шойгу упомянул о продолжении производства ракет «Кинжал».

Как известно, по словам президента рф путина гиперзвуковые ракеты «Циркон» якобы способны поразить цель в любой точке мира. При этом они могут развивать скорость до более 9,5 тысяч км в час.

Ранее Курсор сообщал, что россия якобы успешно испытала гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» на расстоянии около 1000 км. Ракета была выпущена из Баренцева моря и поразила цель в Белом море. Она была запущена с корабля и взлетела в небо по крутой траектории.

Президент владимир путин назвал «Циркон» частью нового поколения непревзойденных систем вооружений. Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и в прошлом году Россия уже проводила испытательные пуски «Циркона» с военных кораблей и подводных лодок.

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