В Chrome появилась удобная замена режиму «инкогнито»

В тестовом режиме в браузере запущена опция Quick Delete для очистки истории.

В браузере Google Chrome появилась новая функция, которая обеспечивает приватность пользователей.

Об этом сообщает портал XDA Developers.

Новая возможность позволит в один клик очистить всю информацию, накопленную за последние 15 минут. Сюда также относятся пользовательские данные и история просмотров.

Сейчас разработчики Google тестируют функцию Quick Delete для мобильной версии браузера. Эта опция станет очень полезной, если вдруг забыли включить режим «Инкогнито».

Параметр позволит в один клик удалить всю накопленную за последние 15 минут информацию, включая пользовательские данные и историю просмотра. Опция доступна в меню, вызываемом через иконку (•••) рядом с адресной строкой.

На данный момент функция Quick Delete доступна в тестовом режиме Chrome Canary как экспериментальная настройка. Со временем функция будет доступна всем желающим, однако пока нет данных о предположительных сроках.

Также в Chrome на Android появились дополнительные функции для повышения безопасности пользователя. Браузер может сканировать сохранение пароли и сообщать пользователям, был ли какой-либо из них скомпрометирован, а также отсеивать вредоносные расширения.

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