В Евросоюзе появился собственный космодром для запуска спутников

В Швеции в космическом центре Эсрейндж открыта стартовая площадка для запуска малых спутников.

Европейский Союз поставил целью развивать свои возможности по запуску малых спутников в космос. Для этой цели в материковой части ЕС, в арктической Швеции, открыта стартовая площадка для спутников.

Об этом сообщает AP.

Европейские чиновники совместно со шведским королем Карлом XVI Густавом торжественно открыли первый европейский космодром.

Новый объект для запуска спутников в космическом центре Эсрейндж вблизи шведского города Кируна должен дополнить текущие возможности ЕС по запуску спутников по космодрому во Французской Гвиане. Первый запуск спутника ожидается в следующем году. Согласно первоначальным планам, общее количество запущенных спутников к 2040 году составить 100 000.

По словам президента Евросоюза Урсулы фон дер Ляен, малые спутники имеют решающее значение для отслеживания стихийных бедствий в режиме реального времени и в свете войны в Украине помогают гарантировать глобальную безопасность.

«Сегодня мы знаем, что отважные украинские военные эффективно используют малые спутники для отслеживания перемещений российских войск», — сказала президент ЕС.

Глава Шведской космической корпорации (SSC) Стефан Гардефьорд заявил: «Это гигантский скачок для SSC, для Швеции, для Европы и всего мира».

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