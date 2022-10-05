В Евросоюзе все гаджеты будут иметь единый стандарт зарядных устройств

Согласно принятому в Европейском Союзе (ЕС) закону, начиная с 2024 года, мобильные телефоны и другие гаджеты в странах-членах должны будут иметь стандартизированное зарядное оборудование.

«С осени 2024 года USB Type-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, планшетов и камер в ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий шаг был принят для того, чтобы снизить количество электронных отходов и облегчить жизнь потребителей, поскольку им не потребуется покупать отдельное зарядное устройство для новых гаджетов.

В частности, речь идет о мобильных телефонах, планшетах, электронных книгах, цифровых камерах, наушниках и гарнитурах, портативных игровых приставках, портативных колонках и прочем. Ноутбуки также должны будут адаптироваться к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу.

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