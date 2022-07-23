В Facebook появились новые удобные функции

Основатель Facebook Марк Цукерберг представил новые функции, благодаря которым пользователям легче контролировать контент, который они просматривают в социальной сети.

Социальная сеть Facebook расширила возможности новостной ленты. Теперь пользователи могут просматривать посты от друзей, групп и страниц по отдельности.

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что новые функции помогут пользователям легче контролировать контент, который они просматривают в социальной сети. В новой вкладке можно будет просматривать последние сообщения от выбранных друзей, страниц и групп.

Кроме того, пользователи смогут просматривать публикации из всех трех категорий одновременно. В то же время в новых вкладках будут отображаться рекламные объявления.

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