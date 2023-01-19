В Instagram появятся новые функции: что ждет пользователей

Разработчики Instagram 19 января представили серию обновлений и новых инструментов для благополучия подростков в соцсети.

Пользователей ждут обновления в виде беззвучного режима, чтобы побудить людей устанавливать «здоровые границы» использования платформы. При активации этого режима подписчики и друзья увидят, что профиль находится в беззвучном режиме, уведомления будут отключены, а автоматический ответ будет отправлен каждому в сообщениях. Instagram будет активно призывать подростков активировать беззвучный режим, если они проводят много времени в соцсети ночью.

Обновление запустят сначала в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Ирландии, а в будущем может постепенно распространиться на другие страны, в том числе Израиль. Также Instagram расширит инструмент «Скрытые слова» (который до сих пор позволял скрывать комментарии и сообщения, содержащие определенные фразы), чтобы люди не подвергались воздействию рекомендаций, содержащих определенные слова, фразы, смайлики или хэштеги.

Также появятся дополнительные инструменты мониторинга для родителей: теперь родителей будут уведомлять, если их дети изменяют настройки конфиденциальности учетной записи или блокируют другую учетную запись.

«Instagram продолжит сотрудничать с молодежью, родителями, экспертами и законодателями, чтобы дать людям положительный опыт и больший контроль над платформой, и продолжит работу над разработкой новых обновлений, которые помогут поддерживать их безопасность и благополучие». ‒ заявили представители соцсети.

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