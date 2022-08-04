В Китае научились печатать мясо на 3D-принтере

Лабораторное мясо привлекает все большее внимание потребителей. Как только оно будет разрешено в большинстве стран, можно будет запустить дешевое и быстрое производство.

Искусственное или лабораторное мясо производят разными способами, но большинство из них являются дорогостоящими или энергозатратными.

Китайские ученые из университета Цинхуа разработали новую методику производства искусственного или клеточного мяса, которая может быть применена в промышленных масштабах.

Они заявили, что придумали, как сделать процесс более дешевым. В основе методики — печать мяса на 3D-принтере.

Сырьем является желатин, обеспечивающий каркас для клеток мышц. В лаборатории освоена технология выращивания клеток мяса. 3D-принтер организует компоненты в единую массу, аналогичную натуральному мясу.

Ученые пояснили, что именно раздельный способ производства каждого вида клеток делает процесс быстрым и удобным, уменьшая сроки выращивания мяса в 20 раз.

«Разработанный способ мясной инженерии позволит запустить в промышленных масштабах биопроизводство альтернативных сосисок, фрикаделек или других продуктов из фарша. Это станет настоящей инновацией в мясном меню будущего», – отмечают учёные.

«Курсор» писал, что китайские производители захватили 56% мирового рынка батарей для электромобилей. В настоящее время китайские производители батарей расширяют свое присутствие как на североамериканском и европейском рынках, так и на внутреннем китайском рынке.

Также мы сообщали, что в Южной Корее создали искусственную мышцу, которая поднимает вес в 800 раз больше собственного.