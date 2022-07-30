В Китае создали гибрид Apple и Xiaomi

01:15, 30 июля 2022
Технологии
девушка со смартфоном фото
Фото: pixabay.com

В Китае представили очередной бюджетный смартфон, который копирует дизайн известных моделей. В LeBest X14 Pro Max узнаются черты iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra.

В Китае был представлен бюджетный гибрид Apple и Xiaomi — смартфон начального уровня X14 Pro Max. Главная изюминка устройства — камера в стиле iPhone 13 и дополнительный экран, как у Mi 11 Ultra.

В «айфоноподобной» камере нет лазерного дальномера. Зато есть вспышка над правым объективом.

На задней панели смартфона расположен дополнительный экран, который очень похож на прошлогодний Mi 11 Ultra.

Устройство поддерживает быструю зарядку 40 Вт и имеет сканер отпечатков пальцев сбоку. Вместо сервисов Google используются аналоги от Huawei.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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