В Китае создали гибрид Apple и Xiaomi

В Китае представили очередной бюджетный смартфон, который копирует дизайн известных моделей. В LeBest X14 Pro Max узнаются черты iPhone 13 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra.

В Китае был представлен бюджетный гибрид Apple и Xiaomi — смартфон начального уровня X14 Pro Max. Главная изюминка устройства — камера в стиле iPhone 13 и дополнительный экран, как у Mi 11 Ultra.

В «айфоноподобной» камере нет лазерного дальномера. Зато есть вспышка над правым объективом.

Chinese Smartphone Brand LeBest Unveiles the ‘X14 Pro Max’ That Imitates the iPhone 14 Pro Max https://t.co/hNQL97Fpcv pic.twitter.com/5BZWmtXjMu — Wccftech (@wccftech) July 25, 2022

На задней панели смартфона расположен дополнительный экран, который очень похож на прошлогодний Mi 11 Ultra.

Устройство поддерживает быструю зарядку 40 Вт и имеет сканер отпечатков пальцев сбоку. Вместо сервисов Google используются аналоги от Huawei.

Курсор ранее писал, что Qualcomm, Ericsson и Thales начали тестирование 5G в космосе. Ericsson, Thales и Qualcomm планируют объединить усилия для развертывания связи 5G в космосе. Это свяжет наземные ретрансляторы и спутники, что позволит использовать смартфоны, поддерживающие сети пятого поколения, в любом месте — даже там, где используются старые спутники.

Также сообщалось, что стало известно, когда Apple представит iPhone 14. iPhone 14, по прогнозам многих аналитиков, станет самым дорогим смартфоном в истории компании, а его презентация состоится уже через два месяца, в сентябре.