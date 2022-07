В Китае создали гибрид Apple и Xiaomi

В Китае был представлен бюджетный гибрид Apple и Xiaomi — смартфон начального уровня X14 Pro Max. Главная изюминка устройства — камера в стиле iPhone 13 и дополнительный экран, как у Mi 11 Ultra.

В «айфоноподобной» камере нет лазерного дальномера. Зато есть вспышка над правым объективом.

Chinese Smartphone Brand LeBest Unveiles the ‘X14 Pro Max’ That Imitates the iPhone 14 Pro Max https://t.co/hNQL97Fpcv pic.twitter.com/5BZWmtXjMu

— Wccftech (@wccftech) July 25, 2022