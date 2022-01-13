В Китае создали камеру, нивелирующую гравитацию Земли

Сегодня такого же эффекта на Земле можно добиться лишь кратковременно с помощью самолета или высокой десантной башни. В новом симуляторе эффект микрогравитации может длиться так долго, как хочется.

Китайские ученые создали камеру, нивелирующую действие земного притяжения для симуляции условий пребывания на Луне.

Новая установка поможет будущим космонавтам адаптироваться к условиям низкой гравитации спутника Земли.

Сообщается, что камера, имитирующая условия лунной гравитации, размещена в специальном исследовательском центре, расположенном в восточном городе Сюйчжоу (Провинция Цзянсу).

Принцип антигравитационного устройства основан на действии магнитов. В основе установки находится вакуумная камера. Уменьшение веса достигается влиянием магнитного поля. Когда поле достаточно сильно, оно может намагничивать и поднимать предметы против гравитационной силы.

По предварительным данным, уникальный китайский симулятор будет запущен в ближайшие месяцы и сможет вывести моделирование поведения космонавтов на Луне на совершенно новый уровень.

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