В команде SpaceX на Луну полетят ди-джей, ютубер и рэпер

Еще не получено разрешение на полет от американских регулирующих органов, но японский миллиардер уже сообщил состав своей команды для частного рейса SpaceX.

Бизнесмен Юсаку Маэдзава в пятницу объявил, кто войдет в состав команды, которая полетит на Луну во время частного полета SpaceX.

Об этом сообщают BBC.

В путешествие вокруг Луны отправятся коммерческий диджей, рэпер и ютубер, поскольку их выбрал японский миллиардер для частного полета SpaceX.

Американский диджей Стив Аоки и корейская звезда TOP — самые громкие и известные кандидаты.

Полет запланирован на следующий год и может стать первым путешествием человека на Луну, начиная с 1972 года.

В ходе полета космический корабль облетит Луну и приблизится к ее поверхности на расстояние 200 км. Весь полет продлится восемь дней.

Однако на данный момент пока не получено разрешение на полет от американских регулирующих органов. Они не разрешили отправку космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска, на которой должен отправиться экипаж.

Корабль также не получил одобрения для орбитального полета вокруг Земли и уже в течение 18 месяцев находится под землей в Техасе, после того как в мае 2021 года он совершил испытательный запуск.

Но японский миллиардер Юсаку Маэдзава не упомянул об этой задержке в своем обращении при объявлении состава экипажа для миссии, которую он назвал dearMoon.

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