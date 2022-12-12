В Microsoft предупредили о готовящихся со стороны россии кибератаках

Эксперты по анализу цифровых угроз компании Microsoft сообщили, что усилия российских хакеров нацелены на срыв политической и военной поддержки Украины Западом и США.

Аналитики Microsoft уверены, что с наступлением зимы российские кибератаки на источники военной и политической поддержки Украины будут усиливаться.

Об этом пишет Bloomberg.

Генеральный менеджер центра Microsoft по анализу цифровых угроз Клинт Уоттс проанализировал сложившуюся ситуацию на киберфронте. Он написал, что в ближайшее время стоит ожидать новых российских кибератак.

Уоттс сообщил: «Атака в Польше российских военных разведчиков с помощью программы-вымогателя Prestige может стать предвестником дальнейшего распространения россией* компьютерных угроз».

Совместно с ракетными обстрелами и разрушением гражданской инфраструктуры и энергосистемы Украины россия пытается запугать людей атаками с помощью киберсредств на все организации, являющиеся частью цепей поставок гуманитарной и военной помощи.

В Microsoft также предупредили, что усилия российских хакеров могут быть направлены на срыв политической и военной поддержки Украины со стороны США, ЕС и НАТО. Однако такие действия точно не смогут «поколебать уверенность и решительность украинских граждан».

Уоттс заявил, что россия с помощью кибератак попытается вызвать недовольство населения, например, высокими ценами на энергоносители и рост инфляции в Европе. Вследствие этого можно ожидать «расширения тактики в течение следующей зимы».

Киберугроза со стороны российских террористов также призвана расширить определенные нарративы Кремля в соцсетях через ботов и фейковые аккаунты. Они вновь попытаются подорвать позиции высокопоставленных чиновников в Украине и Европе, чтобы посеять разногласия в лагере союзников.

Ранее Курсор писал, что хакеры опубликовали документы ядерной программы Ирана.

Напомним, мы сообщали, что израильские хакеры, связанные с Ираном, заявили о получении доступа к данным почти 10 миллионов израильтян.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!