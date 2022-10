Хакеры опубликовали документы ядерной программы Ирана

Группа иранских хакеров Black Reward заявила, что успешно взломала электронную почту иранской компании по развитию атомной энергетики.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

Хакеры угрожали режиму Хаменеи, что разместят 50 гигабайт секретных документов о ядерной программе Ирана, если из тюрем не начнут выпускать политзаключённых. Хакеры требовали освободить всех, кто был на них задержан в рамках уличных протестов, вспыхнувших после убийства Махсу Амини, совершенного полицией нравов.

Сперва Black Reward опубликовали ознакомительный архив. Информация предполагает, в частности, «контракты и соглашения на развитие ядерной энергетики с местными и иностранными партнерами, планы строительства и личные данные инженеров».

Хакеры обещали опубликовать данные о российских и иранских специалистах, занятых в проекте Бушерской АЭС. Среди документов — паспорта специалистов из *россии, сертификаты росатома, переписки, списки должностей, карты расположения и фотографии построенных частей реактора. По итогу их требования не были выполнены.

«Дорогие друзья и соотечественники! Как часть иранского хакерского сообщества и рожденные среди вас, в отличие от жителей Запада, мы не заигрываем с криминальными клириками, и если мы что-то говорим, мы следуем этому на 100%. Из-за отказа режима освободить политических заключенных – мы публикуем информацию о ядерной программе Ирана», – сказано в заявлении хакеров.

Hacker group #black_reward hacked Iran Atomic Energy Production and development.

It also published the organization’s contracts with local and foreign partners, the management and operation program of the Bushehr power plant, engineers, employees and salaries.#MahsaAmini pic.twitter.com/Q7XnHvySHy

— Ahmed Ekim (@beybun_rojhilat) October 22, 2022