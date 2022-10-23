Хакеры опубликовали документы ядерной программы Ирана

08:38, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Данные содержат сведения о документах специалистов из россии, фотографии построенных частей реактора и другое.

Группа иранских хакеров Black Reward заявила, что успешно взломала электронную почту иранской компании по развитию атомной энергетики.

Об этом хакеры сообщили в Twitter.

Хакеры угрожали режиму Хаменеи, что разместят 50 гигабайт секретных документов о ядерной программе Ирана, если из тюрем не начнут выпускать политзаключённых. Хакеры требовали освободить всех, кто был на них задержан в рамках уличных протестов, вспыхнувших после убийства Махсу Амини, совершенного полицией нравов.

Сперва Black Reward опубликовали ознакомительный архив. Информация предполагает, в частности, «контракты и соглашения на развитие ядерной энергетики с местными и иностранными партнерами, планы строительства и личные данные инженеров».

Хакеры обещали опубликовать данные о российских и иранских специалистах, занятых в проекте Бушерской АЭС. Среди документов — паспорта специалистов из *россии, сертификаты росатома, переписки, списки должностей, карты расположения и фотографии построенных частей реактора. По итогу их требования не были выполнены.

«Дорогие друзья и соотечественники! Как часть иранского хакерского сообщества и рожденные среди вас, в отличие от жителей Запада, мы не заигрываем с криминальными клириками, и если мы что-то говорим, мы следуем этому на 100%. Из-за отказа режима освободить политических заключенных – мы публикуем информацию о ядерной программе Ирана», – сказано в заявлении хакеров.

Также «Курсор» сообщал, что в Тегеране прокомментировали призыв расследовать использование иранских беспилотников в Украине.

Помимо этого, Зеленский призвал пригрозить россии ударом по кремлю, если рф нанесет ядерный удар.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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