В NASA озвучили стоимость скафандров для высадки на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает подготовку к третьей фазе проекта Artemis.
Это несмотря на то, что первый проект, в рамках которого капсула Орион должна облететь Луну, еще не стартовал, сообщается на сайте NASA.
Отмечается, что для высадки космонавтов на Луне агентство планирует потратить 228,5 миллиона долларов на закупку скафандров. В качестве поставщика выбрана компания Axiom Space.
«Для будущих астронавтов придумают дизайн, проведут разработку, квалификацию, сертификацию самих скафандров и вспомогательного оборудования», — говорится в сообщении.
Как известно, миссия Artemis III запланирована на 2025 год. На космическом корабле Орион люди высадятся на Луну впервые с 1972 года.
Как сообщал Курсор, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 3 сентября планировало повторную попытку запуска программы Artemis. Однако ее отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.
Мероприятие было запланировано на площадке 38B космического центра Кеннеди (Флорида, США), откуда хотели запустить сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) – самую мощную ракету в мире. Это стало уже вторым переносом – прошлый старт планировался на 29 августа, но его тоже перенесли из-за проблем с утечкой жидкого водорода.
В рамках миссии запланирована отправка беспилотной капсулы Орион в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека. В частности, ученые хотят убедиться, что теплозащитному экрану капсулы удастся выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю.
Ранее NASA впервые показало планету вне Солнечной системы, которую зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб».