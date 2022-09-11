В NASA озвучили стоимость скафандров для высадки на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства выбрало Axiom Space для доставки системы лунохода для миссии Artemis III, которая впервые за более чем 50 лет высадит американцев на поверхность спутника Земли.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает подготовку к третьей фазе проекта Artemis.

Это несмотря на то, что первый проект, в рамках которого капсула Орион должна облететь Луну, еще не стартовал, сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что для высадки космонавтов на Луне агентство планирует потратить 228,5 миллиона долларов на закупку скафандров. В качестве поставщика выбрана компания Axiom Space.

«Для будущих астронавтов придумают дизайн, проведут разработку, квалификацию, сертификацию самих скафандров и вспомогательного оборудования», — говорится в сообщении.

Как известно, миссия Artemis III запланирована на 2025 год. На космическом корабле Орион люди высадятся на Луну впервые с 1972 года.

Как сообщал Курсор, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 3 сентября планировало повторную попытку запуска программы Artemis. Однако ее отложили, потому что не смогли устранить утечку в оборудовании, передающую топливо в ракету.

Мероприятие было запланировано на площадке 38B космического центра Кеннеди (Флорида, США), откуда хотели запустить сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) – самую мощную ракету в мире. Это стало уже вторым переносом – прошлый старт планировался на 29 августа, но его тоже перенесли из-за проблем с утечкой жидкого водорода.

В рамках миссии запланирована отправка беспилотной капсулы Орион в 1,5-месячное путешествие вокруг Луны для исследования вероятного влияния полета на здоровье человека. В частности, ученые хотят убедиться, что теплозащитному экрану капсулы удастся выдерживать трения об атмосферу при возвращении на Землю.

Ранее NASA впервые показало планету вне Солнечной системы, которую зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб».