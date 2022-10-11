В NASA создали аккумуляторную батарею с ультрабыстрой зарядкой

Благодаря новой твердотопливной батарее зарядка автомобилей и крупной техники ускорится в 15 раз. Также существенно улучшатся остальные показатели: масса, надежность, условия эксплуатации.

Самая большая проблема большинства устройств — это обеспечение бесперебойной работы, поэтому важно найти удобный источник питания.

Исследователи NASA создали твердотельную батарею, которая легче, безопаснее и эффективнее батарей, используемых в автомобилях и крупной электронике. Об этом сообщает nasa.gov.

В отличие от стандартных литий-ионных батарей, твердотельные аналоги не содержат жидкости, поэтому не будут перегреваться и вызывать вспышку или потерю заряда. Также, твердотельные батареи могут хранить больше энергии и лучше работать в стрессовых условиях.

Ученые под руководством Рокко Виджиано в рамках проекта Solid-State Architecture Battery for Enhanced Recharging and Safety (SABERS) представили твердотельный аккумулятор SABERS, который не перегревается и заряжается в 15 раз быстрее. Он почти по всем параметрам превосходит литий-ионные батареи.

В батарее SABERS использовались элементы серы и селена, которые ставятся друг на друга без перегородок. Такая конструкция позволяет быстро заряжать и разряжать аккумулятор. Все элементы конструкции SABERS могут быть уложены вертикально в один ящик. Это позволило снизить вес на 40%.

Твердотельные батареи могут питать объекты с впечатляющей мощностью 500 ватт-часов на килограмм, что в два раза больше, чем у современных батарей для электромобилей.

Авторы экспериментов испытывали SABERS в различных условиях: при повышенном и пониженном давления и температуре, и обнаружили, что устройство работает при температуре почти в 2 раза выше, чем неохлаждаемые литий-ионные батареи.

Увеличенная в 15 раз скорость зарядки АКБ приблизила исследователей к их цели — быстрому питанию электромобилей.

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