В Тель-Авиве стремительно развивается стартап-индустрия

Тель-Авив, безусловно, является домом для одной из самых процветающих отраслей промышленности страны. На протяжении более 10-ти лет Тель-Авив считался центром высоких технологий на Ближнем Востоке, и по состоянию на 2021 год стартап-сцена Тель-Авива продолжает стремительно расти, и, что более важно, большое количество его стартапов растут, согласно недавнему отчету, опубликованному Центром экономических и социальных исследований муниципалитета Тель-Авив-Яффо, Tel Aviv Global & Tourism и Исследовательским центром IVC.

В 2021 году в городе Тель-Авив наблюдался 42% рост числа расширяющихся компаний (всего до 228), а общая численность персонала отрасли почти удвоилась, достигнув в общей сложности 150 тысяч человек . Это убедительный показатель того, что город не только рождает новые стартапы, но и многие из этих компаний добиваются достаточного успеха, чтобы расти дальше.

Со зрелостью отрасли рука об руку идет ее способность зарабатывать деньги: за последние пять лет капитал, привлеченный технологическими компаниями в Израиле, увеличился в десять раз. Только в 2021 году тель-авивские технологические компании привлекли рекордные 20 млрд долларов капитала, которых насчитывалось 2 947, что составляет колоссальные 32% всех технологических компаний в стране, что делает Тель-Авив настоящим бьющимся сердцем нация стартапов. Финансовые технологии и кибербезопасность были самыми процветающими вертикалями из 34, перечисленных в отчете.

Кроме того, Тель-Авив преуспевает во всем мире: как сообщалось ранее в этом году, 2021 год стал рекордным для иностранных инвестиций в израильскую технологическую сцену, и Тель-Авив был в самом центре всего этого: более 780 иностранных инвесторов влились в общей сложности более 15 млрд долларов вложены в технологические компании города — рост иностранного капитала на 209% по сравнению с прошлым годом.

На фоне блестящего успеха городской технологической экосистемы его муниципалитет запускает новую инициативу под названием «Tel Aviv Tech»: программу содействия профессиональной подготовке жителей для их интеграции в отрасль, решения бюрократических проблем, привлечения инвесторов и многонациональных компаний в города и укрепить международную репутацию Тель-Авива как «Города стартапов».

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