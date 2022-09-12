В NASA вновь сообщили о проблемах со спутником, отправленным на Луну

Технические неполадки космического аппарата CAPSTONE были обнаружены после планового орбитального маневра. Теперь кубсайт переведен в безопасный режим.

Направленный на Луну спутник CAPSTONE вновь перевели в безопасный режим, поскольку при маневре вокруг орбиты были зафиксированы технические неполадки.

Об этом заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Целью запуска спутника было тестирование технологий американской обитаемой станции Gateway. Ранее неиспользованную галоорбиту вокруг точки Лагранжа L2 рассчитали ученые из NASA. Они выбирают оптимальную орбиту для будущей окололунной станции Gateway.

NASA заявило: «Космический аппарат CAPSTONE 8 сентября выполнил плановый маневр по корректировке траектории полета, а после этого диспетчеры зафиксировали данные о переводе спутника в безопасный режим, поскольку после орбитального маневра возникли сбои в работе».

По информации агентства, технические специалисты осведомлены о нюансах поломок спутника и занимаются поиском решения неполадок с помощью Сети дальней космической связи (DSN).

Запуск CAPSTONE проводился 28 июня на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron. До 5 июля, когда планировалась первая коррекция, спутник работал без сбоев и передавал данные инженерам NASA. Но после коррекции возникли проблемы. Сначала о них заявили астрономы-любители, а потом подтвердили эксперты агентства. Восстановление связи выполнили за сутки.

Примерно в ноябре 2024 года планируется начало строительства станции Gateway на окололунной орбите. Она будет собрана из модулей различных космических агентств и компаний. Основная функция станции — поддержка миссий программы Artemis 1 («Артемида-1») по доставке людей на Луну. Кроме того, Gateway станет орбитальной лабораторией для изучения Луны.

По замыслу NASA, спутник массой 25 кг через три месяца после старт, выполнив маневры для коррекции траектории полета, выйдет на околомесячную эллиптическую орбиту. Основная задача спутника — протестировать вероятность размещения на подобной орбите американской станции Gateway. Его работа там продлится шесть месяцев.

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