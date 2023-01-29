В сеть слили фото первого автомобиля Xiaomi

Компания Xiaomi захватила практически все рынки электротоваров — и персональных гаджетов, и товаров для дома, и бытовой техники. И вот специалисты создали первый электрокар.

Первый электрокар компании будет носить имя «Xiaomi MS11 Modena». Это будет полностью обтекаемый электрический седан D-класса.

Подробнее об автомобиле и планах на его выпуск информирует сайт CarNewsChina.

Издание отмечает, что данный электрокар станет основным конкурентом для Tesla Model 3. Известно, что Xiaomi MS11 поступить в производство с первого квартала 2024 года на новой фабрике недалеко от Пекина.

К слову, «Xiaomi MS11 Modena» — пока рабочее название, поскольку у Ferrari была одноименная модель, а потому не исключено, что в процессе производство будет выбрано другое имя — более подходящее и уникальное.

Утверждается, что новый электрокар будет стоить, как и Tesla Model 3. Купить автомобиль Xiaomi можно будет по цене от 260 000 до 350 000 юаней ($38 300 — 51 600).

У » Xiaomi Modena» будут плавные обводы кузова, аркообразная линия крыши и крупные стреловидные фары. Крыша электрокара полностью стеклянная. Основные характеристики авто не сообщаются в целях безопасности от повторений, известно, что разные версии электромобиля будут оснащать батареями от BYD и CATL. Он получит 800-вольтную силовую установку, позволяющую сверхбыструю зарядку на 80% за 15 минут.

Помимо прочего, для «Xiaomi Modena» будут разрабатывать новейший автопилот, у которого нет аналогов в мире.

В компании планируют выпускать до 10 миллионов машин в год и продавать их по всему миру. В автомобильное подразделение за 10 лет планируют вложить 14,7 млрд долларов.

Ранее «Курсор» информировал, что Xiaomi хочет стать лидером среди автопроизводителей. Подразделение Xiaomi Auto делает потрясающие успехи в сфере автомобилестроения, и стремится создать уникальный автопилот, которого нет ни у одного автопроизводителя.