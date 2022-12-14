В соцсетях оценили общение с искусственным интеллектом

Любой пользователь может пообщаться с чат-ботом, который работает на основе искусственного интеллекта.

В сети набирает поклонников общение с искусственным интеллектом (ИИ) с помощью чат-бота. Люди задают ему вопросы, а он присылает ответы совершенно реалистичные: иногда болтливые, иногда юмористические, а иногда тревожные.

Об этом сообщает WP.

По словам представителей компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, технологию уже оценили более миллиона пользователей с момента ее выпуска на прошлой неделе.

ChatGPT работает на основе большой языковой модели и системы искусственного интеллекта, обученной предсказывать следующее слово в предложении путем поглощения огромного количества текста из Интернета. После базовой программы ChatGPT был доработан на основе отзывов людей, чтобы вести беседу.

Организация OpenAI была создана несколько лет назад при финансовой поддержке Илона Маска. Кстати, программа не совершенна и иногда может давать оскорбительные или вводящие в заблуждение ответы. Но это не помешало пользователям социальных сетей задавать ему креативные вопросы и публиковать результаты в Интернете.

Так что же такое ChatGPT и как он работает? У ChatGPT нет личности как таковой, вместо этого он комбинирует знания, собранные из многих источников, в том числе от людей.

«Как модель машинного обучения, я не имею чувств, — ответит модель, если вы спросите, что она чувствует. — Я создана для того, чтобы обрабатывать и генерировать текст на основе получаемых данных».

Философия OpenAI заключается в том, чтобы выпустить эти модели в свет до того, как будут установлены все защитные ограничения.

Ранее Курсор писал, что искусственный интеллект назвал дату гибели цивилизации и предсказал победителя ЧМ-2022.