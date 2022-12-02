Искусственный интеллект предсказал победителя ЧМ-2022

ИИ провел 100 000 симуляций и выбрал победителя Чемпионата мира по футболу в Катаре.

Модель искусственного интеллекта из Института Алана Тьюринга предсказала результат спорного чемпионата мира в этом году.

«После экспериментов с успехом нашей модели в прогнозировании результатов чемпионатов мира 2014 и 2018 годов мы решили использовать все международные результаты, начиная с чемпионата мира 2002 года», — гооврится в пресс-релизе команды Института Алана Тьюринга.

Чтобы сделать прогноз, команде нужны были данные — и, к счастью, для футбола в них нет недостатка. Ученые использовали скомпилированный пользователем GitHub набор данных martj42, показывающий результаты и статистику каждого международного матча с 1872 года.

«В наших тренировочных данных мы придаем наибольшее значение (вес) матчам чемпионата мира (и затем уменьшаем вес континентальным турнирам, квалификациям и товарищеским матчам), а также придаем большее значение недавним матчам. Мы также вводим официальный рейтинг ФИФА в наша модель, чтобы обеспечить актуальную оценку производительности команды», — добавили исследователи.

Алгоритм, основанный на более ранней модели, использовавшейся для немеждународных игр, затем использует байесовскую статистику для прогнозирования наиболее вероятного счета для каждого матча. Исключив данные об этих чемпионатах мира, команда могла проверить прогностические возможности своей модели, попросив ее предсказать чемпионат мира (например, 2018 года), который уже был сыгран с известными победителями.

Применив метод ко всем приспособлениям этого чемпионата мира в 100 000 симуляций, они нашли наиболее вероятных победителей чемпионата мира этого года.

«Бразилия — явный фаворит, шансы на победу около 25%, а Бельгия и Аргентина также высоко оценены», — заявили ученые.

Анализ показал, что Бразилия с наибольшей вероятностью выиграет чемпионат мира, Бельгия — на втором месте, Аргентина — на третьем, Франция — на четвертом, а Англия — на пятом. За ними следуют Испания, Нидерланды, Дания, Португалия и Хорватия.

Команда подчеркивает, что есть и другие факторы, которые они не могут учесть в своих моделях, в том числе погода, адаптация к часовым поясам и выдающиеся результаты отдельных игроков. Ну и, конечно же, штрафы.

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