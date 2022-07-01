В США призвали запретить криптовалюты

Руководство Университета Дьюка в США призвало мир отказаться от криптовалют и запретить их использование. Как сказал Ли Рейнерс, директор университетского Центра глобальных финансовых рынков, в интервью, он ожидает снижения популярности криптовалют, так как не видит «реального варианта их использования». Рейнерс считает, что нынешний криптовалютный кризис и крах крупных криптопроектов полностью опровергает утверждение о том, что цифровые активы могут служить хеджем от инфляции.
Сотрудник университета заявил, что «бум» в криптоиндустрии был вызван слабостью финансовой системы США во время пандемии, а не преимуществами криптоактивов перед фиатной валютой.
«Технология блокчейн не нова для мира. Биткоин существует с 2009 года, но мы все еще ждем наиболее полезного случая его использования. Стоит сказать себе: если этого еще не произошло, то, возможно, не произойдет никогда», — подытожил свою радикальную позицию Ли Рейнерс.
Курсор ранее писал, что криптовалютную зиму переживет только биткоин. Кризис криптовалютного рынка усиливается с каждым днем. Рынок переживает мощный обвал из-за ужесточения политики ФРС США. Ожидание повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов вместо 50 повергло инвесторов в панику, снизив привлекательность рискованных активов, к которым относят криптовалюты.
Также сообщалось, что цена биткоина резко упала ниже уровня в 25 тысяч долларов. Обвал криптовалютного рынка поставил следом за падением рынка американского рынка акция. Цена впервые в этом году снизилась ниже психологического уровня в 25 тысяч.