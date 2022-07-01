В США призвали запретить криптовалюты

Директор университетского Центра глобальных финансовых рынков заявляет, что криптовалютам за 13 лет существования так и не нашли реального применения.

Руководство Университета Дьюка в США призвало мир отказаться от криптовалют и запретить их использование. Как сказал Ли Рейнерс, директор университетского Центра глобальных финансовых рынков, в интервью, он ожидает снижения популярности криптовалют, так как не видит «реального варианта их использования». Рейнерс считает, что нынешний криптовалютный кризис и крах крупных криптопроектов полностью опровергает утверждение о том, что цифровые активы могут служить хеджем от инфляции.

Сотрудник университета заявил, что «бум» в криптоиндустрии был вызван слабостью финансовой системы США во время пандемии, а не преимуществами криптоактивов перед фиатной валютой.

«Технология блокчейн не нова для мира. Биткоин существует с 2009 года, но мы все еще ждем наиболее полезного случая его использования. Стоит сказать себе: если этого еще не произошло, то, возможно, не произойдет никогда», — подытожил свою радикальную позицию Ли Рейнерс.