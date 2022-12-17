В Tesla опасаются, что Илон Маск полностью переключил внимание на Twitter

09:02, Сегодня
Технологии, Интересные факты
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Фото: Marques Brownlee / YouTube

«Кто управляет Tesla и когда Илон вернется?» — недоумевают инвесторы Tesla, возмущенные отсутствием Илона Маска.

Инвесторы Tesla призвали Илона Маска передать бразды правления своей компании, поскольку акции демонстрируют устойчивое падение, а миллиардеру пока нет до этого никакого дела. Сейчас акции Tesla стоят 156,80 долларов за акцию, а общая стоимость компании составляет менее 500 миллиардов долларов, при том, что весной Tesla оценивалась более, чем в 1 триллион долларов.

Маск продал акции Tesla на сумму около 3,5 млрд долларов в последние дни, согласно финансовой декларации, поданной в среду вечером. До этого в начале ноября Маск уже продал акций Tesla на 3,9 млрд долларов.

«Разбудите совет директоров Tesla — каков план? Кто управляет Tesla и когда Илон вернется?» — написал в Твиттере Росс Гербер, инвестор Tesla, который поддержал предложение Маска в Твиттере.

Инвесторы считают, что недавние продажи акций Маска могут стать последней крупной партией, которую он продает.

Все эти разговоры привели к тому, что на совещании в чате, где обсуждалось будущее Twitter, генеральный директор Илон Маск вдруг сообщил, что срочно уходит.

«У меня встреча в Tesla, на которую я опаздываю», — написал в чате Twitter Spaces, на который подписались более 300 000 человек.

Его внезапный уход демонстрирует опасения, которые теперь преследуют нового владельца Twitter. Руководство соцсетью занимает большую часть графика Маска в течение последних нескольких недель, а времени на управление компанией Tesla не хватает.

Маск не ответил на просьбу о комментарии. Tesla и Twitter также ничего не комментировали.

Ранее Курсор писал, что Маск заблокировал аккаунт собственного самолета в Twitter.

Кроме того, наш сайт информировал, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.

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