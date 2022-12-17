В Tesla опасаются, что Илон Маск полностью переключил внимание на Twitter

Инвесторы Tesla призвали Илона Маска передать бразды правления своей компании, поскольку акции демонстрируют устойчивое падение, а миллиардеру пока нет до этого никакого дела. Сейчас акции Tesla стоят 156,80 долларов за акцию, а общая стоимость компании составляет менее 500 миллиардов долларов, при том, что весной Tesla оценивалась более, чем в 1 триллион долларов.

Маск продал акции Tesla на сумму около 3,5 млрд долларов в последние дни, согласно финансовой декларации, поданной в среду вечером. До этого в начале ноября Маск уже продал акций Tesla на 3,9 млрд долларов.

«Разбудите совет директоров Tesla — каков план? Кто управляет Tesla и когда Илон вернется?» — написал в Твиттере Росс Гербер, инвестор Tesla, который поддержал предложение Маска в Твиттере.

Инвесторы считают, что недавние продажи акций Маска могут стать последней крупной партией, которую он продает.

If the BOD of tesla made an announcement on what’s happening with tesla leadership. Someone should be interm CEO. The stock decline would end. It’s that simple. @MartinViecha $tsla — Ross Gerber (@GerberKawasaki) December 13, 2022

Все эти разговоры привели к тому, что на совещании в чате, где обсуждалось будущее Twitter, генеральный директор Илон Маск вдруг сообщил, что срочно уходит.

«У меня встреча в Tesla, на которую я опаздываю», — написал в чате Twitter Spaces, на который подписались более 300 000 человек.

Его внезапный уход демонстрирует опасения, которые теперь преследуют нового владельца Twitter. Руководство соцсетью занимает большую часть графика Маска в течение последних нескольких недель, а времени на управление компанией Tesla не хватает.

Маск не ответил на просьбу о комментарии. Tesla и Twitter также ничего не комментировали.

Ранее Курсор писал, что Маск заблокировал аккаунт собственного самолета в Twitter.

Кроме того, наш сайт информировал, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.