В Tesla опасаются, что Илон Маск полностью переключил внимание на Twitter

Инвесторы Tesla призвали Илона Маска передать бразды правления своей компании, поскольку акции демонстрируют устойчивое падение, а миллиардеру пока нет до этого никакого дела. Сейчас акции Tesla стоят 156,80 долларов за акцию, а общая стоимость компании составляет менее 500 миллиардов долларов, при том, что весной Tesla оценивалась более, чем в 1 триллион долларов.

Маск продал акции Tesla на сумму около 3,5 млрд долларов в последние дни, согласно финансовой декларации, поданной в среду вечером. До этого в начале ноября Маск уже продал акций Tesla на 3,9 млрд долларов.

«Разбудите совет директоров Tesla — каков план? Кто управляет Tesla и когда Илон вернется?» — написал в Твиттере Росс Гербер, инвестор Tesla, который поддержал предложение Маска в Твиттере.

Инвесторы считают, что недавние продажи акций Маска могут стать последней крупной партией, которую он продает.

If the BOD of tesla made an announcement on what’s happening with tesla leadership. Someone should be interm CEO. The stock decline would end. It’s that simple. @MartinViecha $tsla

— Ross Gerber (@GerberKawasaki) December 13, 2022