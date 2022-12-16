Маск заблокировал аккаунт собственного самолета в Twitter

Илон Маск вначале приостановил, а позже полностью заблокировал учетную запись в Twitter ElonJet, где публиковались в общем доступе данные о передвижении его самолета.

Об этом сообщает WP.

Аккаунт зарегистрировал и вел учетную запись Джек Суини, второкурсник Университета Флориды, который был большим поклонником миллиардера Илона Маска.

В 2020 году Джек Суини запустил учетную запись @ElonJet, которая использовала общедоступные данные об авиаперелетах для картирования рейсов частного самолета Маска. Суини размышлял просто — он хотел научиться думать и действовать как Маск, а для этого было бы здорово отслеживать, как Маск управлял своей бизнес-империей.

Но 14 декабря Суини был ошеломлен, увидев, что аккаунт с 530 тыс. подписчиков был «навсегда заблокирован» без объяснения причин. В уведомлении в аккаунте Суини в Twitter говорилось только, что компания «после тщательного изучения определила, что ваш аккаунт нарушает правила Twitter», но не сообщалось, какие правила он нарушал.

При этом в среду вечером учетная запись была ненадолго восстановлена Маском, и в Твиттере были изложены новые правила, которые в частности были для Суини, чтобы он не публиковал в реальном времени местонахождение самолетов, используемых Маском и другими общественными деятелями. Суини в Твиттере спросил Маска, насколько ему придется задерживать данные, чтобы соответствовать требованиям.

Однако в среду вечером Маск заявил, что автомобиль, в котором находился сын Маска, «преследовал сумасшедший преследователь», бездоказательно подразумевая вину аккаунта Суини.

После этого Маск написал: «Против Суини и организаций, которые поддерживали причинение вреда моей семье, принимаются судебные иски».

20-летний Суини делился общедоступной информацией о полетах Маска, а не о членах его семьи или его автомобилях. А Маск не предоставил никаких подробностей относительно того, на какие правовые основания Маск ссылался в судебном процессе.

Маск, самопровозглашенный «абсолютист свободы слова», критиковал учетную запись Суини, но в прошлом месяце пообещал оставить ее в сети, написав в Твиттере : «Моя приверженность свободе слова распространяется даже на то, чтобы не блокировать учетную запись, следящую за моим самолетом, даже если это прямой риск для личной безопасности».

Но для Суини внезапная приостановка означала, что приверженность Маска свободе слова закончилась, как только это коснулось личной жизни Маска.

Ранее Курсор писал, что Илон Маск выставит на аукцион тысячу вещей из офиса Twitter в Сан-Франциско.

Кроме того, наш сайт информировал, что Маск предупредил сотрудников Twitter о возможном банкротстве компании.