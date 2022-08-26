В Twitter появились подкасты

Компания интегрирует подкасты в свою платформу в рамках раздела с аудиоконтентом Spaces.

Начиная с четверга, 25 августа, Twitter интегрирует подкасты в свою платформу в рамках раздела с аудиоконтентом Spaces.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что добавить подкаст для англоязычной аудитории можно уже сейчас на iOS и Android.

«Мы знаем, что для некоторых дискуссий требуется более 280 символов, и сближение людей с идеями, контентом и авторами, которых они знают и любят, является основой Twitter, где бы ни происходили разговоры», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, чтобы сделать сервис простым и интуитивно понятным, был проведен редизайн вкладки Spaces. Он представляет персонализированные хабы, которые группируют аудиоконтент по определенным темам — таким, как новости, музыка, спорт и т. д.

«Теперь слушатели Twitter смогут легко получить доступ к более персонализированной подборке живых и записанных хабов, обсуждающих наиболее актуальные для них темы», — добавили в Twitter.

Как сообщал Курсор, Twitter разрабатывает новую функцию, которая позволяет пользователям публиковать на платформе длинный контент, который в настоящее время позволяет размещать только сообщения длиной до 280 символов.

В настоящее время пользователи объединяют серию сообщений в виде цепочек для передачи идей и мыслей, для которых требуется более 280 символов.

Некоторые пользователи также публикуют развернутый контент, написав его в других приложениях, сделав его снимок экрана, а затем опубликовав его в Твиттере, или иногда делясь изображениями рукописного текста.

Также Курсор писал о том, что генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что Twitter Inc. TWTR.N может взимать небольшую плату с коммерческих и государственных пользователей.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих/государственных пользователей», — написал Маск в своем твите.