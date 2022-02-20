В Украине могут запретить TikTok

Украинец Александр Трачук считает, что TikTok негативно влияет на разум детей, так как в сервисе много фейковой информации, которую дети не проверяют и считают правдой.

В Украине создана петиция о запрете приложения TikTok. Утверждается, что оно способствует деградации общества.

На момент написания этой статьи петиция собрала 370 подписей, а всего необходимо 25 тысяч.

По мнению автора, социальные сети способствуют распространению дезинформации и в целом оказывают негативное влияние на детей.

По мнению авторов, социальные сети способствуют распространению дезинформации и в целом оказывают негативное влияние на детей: «Большинство, если не все, дети не проверяют информацию, которую они видят на социальных платформах, и признают ее истиной первой инстанции. Это может привести к тому, что в головах детей появится много дезинформации, вызывающей ненужную панику. И в целом платформа способствует упадку общества», — написал заявитель Александр Трачук.

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